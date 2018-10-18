2018-10-18T18:41:57+03:00
Экономика

Самарская область поможет продавать узбекский текстиль

В рамках такого сотрудничества в нашем регионе появится склад узбекской текстильной продукции
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Правительство Самарской областиФото: Правительство Самарской области
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Самарская область расширяет сотрудничество с Узбекистаном. Так на территории региона должен появиться склад узбекского текстиля. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 18 октября, в Ташкенте в рамках Первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым провела ряд встреч с представителями предприятий Узбекистана, в том числе ассоциации «Узбектекстильпром». С ними и было подписано соглашение, согласно которому в Самарской области будет создан оптово-распределительный центр по реализации продукции лёгкой промышленности республики Узбекистана.

- Это позволит реализовывать узбекскую продукцию не только в Поволжском регионе, но и далеко за его пределами, - отметили в правительстве Самарской области.

Также на встречах в рамках форума обсуждались создание совместных производств Самарской области и Узбекистана, развития туризма и открытия прямого авиасообщения.

- В рамках Первого межрегионального форума России и Узбекистана состоится еще целый ряд переговоров, будут заключены соглашения о сотрудничестве. Форум продлится в течение двух дней. Ожидается, что в нем примут участие главы двух государств – Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, - подчеркнули в правительстве Самарской области.

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