«Забыла про детей»: в Сызрани одинокую мать троих несовершеннолетних сыновей лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 19:44 2018-10-18T19:44:15+03:00

Женщина абсолютно не занималась воспитанием своих детей и даже не интересовалась их здоровьем

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В Сызрани нерадивую мать троих несовершеннолетних сыновей лишили родительских прав. Такое решение принял Сызранский районный суд на основании иска службы семьи, демографического развития и защиты прав несовершеннолетних.

По информации региональной прокуратуры, трое братьев 14-ти, 9-ти и 6-ти лет оказались полностью лишены внимания родителей. Мать-одиночка всячески уклонялась от своих материнских обязанностей. Она не принимала участие в содержании и воспитании детей. В результате в 2016 году женщина была ограничена в родительских правах.

Опекуном троих ее детей стала бабушка. Ситуацию это никак не изменило. Мать фактически забыла о своих детях.

Как отмечают в прокуратуре, она не давала денег ни на их образование, ни лечение, и даже не интересовалась из здоровьем и вообще судьбой.

- Женщина полностью самоустранилась от воспитания и содержания сыновей, в суд с заявлением об отмене ограничения в родительских правах не обращалась, - отмечают в прокуратуре.

Все это стало достаточным основанием, чтобы полностью лишить женщину родительских прав. Именно такое решение и принял Сызранский районный суд. В законную силу оно еще не вступило.