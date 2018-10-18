2018-10-18T20:04:32+03:00
Общество

Самарских красавиц в купальниках выбрали читатели «Комсомольской правды»

Девушки получили награды за свои сногсшибательные образы
Кирилл КАРИМОВ
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Девушки и осенью остаются солнечными и радостнымиДевушки и осенью остаются солнечными и радостнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 18 октября, в пресс-центре самарской «Комсомольской правды» было по-летнему жарко. Ведь свои награды получали девушки, образы в бикини которых украсила обложку самой читаемой газеты России.

Летом 2018 года 17 красоток из Самары получили фотосессию от известного фотографа Светланы Маковеевой. Каждая из них, не только «попала в газету» и получила персональный совет от столичного имиджмейкера Вики Майоровой, но и стала участницей конкурса «Мисс купальник "КП" 2018 Самара», который прошел в сентябре-октябре. Читатели «Комсомолки» активно голосовали за понравившихся самарчанок.

Читательские симпатии разделились следующим образом. Больше всего голосов отдали за Марину Петрову (394), на втором месте Светлана Анайкина (248), третьем – Ксения Сафронова (232).

Читатели "Комсомолки" выбрали лучшие образы лета-2018 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Читатели "Комсомолки" выбрали лучшие образы лета-2018Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Спасибо каждому, кто отдал голос за меня, - говорит Светлана Анайкина. – И, конечно, спасибо Светлане Маковеевой, это настоящий мастер фотографии!

Победительницы получили ценные призы от «Комсомольской правды». А те самарчанки, которые хотят поучаствовать в съемках осенней «Мисс КП», могут всегда написать фотокору Светлане Маковеевой.

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