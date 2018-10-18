Сторож дачного массива в Красном яру украл у охранника пистолет

СЕГОДНЯ 20:28 2018-10-18T20:28:31+03:00

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В Красноярском районе сторож садово-дачного товарищества решил подзаработать и ограбил местного охранника. Преступление произошло месяц назад, 18 сентября.

Мужчина, неофициально работавший дачным сторожем в Красном яру, похитил из помещения административного здания охраны садово-дачного товарищества, травматический пистолет.

По данным полиции, в тот же момент в помещении находился сотрудник частной охранной организации. Как он допустил кражу, не уточняется.

На след вора вышли оперативники. Его задержали в Самаре по адресу проживания. По данным правоохранителей, 32-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Вор признался в преступлении. По его словам, он похитил оружие, которое хранилось в свободном доступе. Затем мужчина продал пистолет, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело. Поиски оружия продолжаются. А владельца украденного пистолета также накажут. За небрежное хранение оружия и, как результат, его кражу в отношении охранника приняты меры административного воздействия. Разрешения на хранения принадлежащего ему оружия аннулированы и изъяты. Теперь мужчина не имеет права в течение года владеть оружием.