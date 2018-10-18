2018-10-18T21:05:20+03:00
Общество

У жителей Самары спросили, что они хотят сделать с Дачей со слонами

Среди вариантов музеи, галереи, консульство, ресторан и даже детский сад
Вера ЦЫГАНКОВА
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О том, что Дача со слонами может стать музеем, уже говорили весной 2018 годаО том, что Дача со слонами может стать музеем, уже говорили весной 2018 годаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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После громкой частной вечеринки на Даче купца Головкина в Самаре, которая известна как Дача со слонами, в городе заговорили о практическом применении этого объекта культурного наследия. Ведь до недавнего времени в здание, считающееся аварийным, никого не пускали.

Что же должно располагаться на Даче со слонами? С таким вопросом обратились к самарцам журналисты портала «Другой город». На своем сайте они разместили опрос. На выбор горожанам предлагается восемь вариантов. Среди них большинство касаются учреждений культуры: Музей самарского купечества и дачной культуры, Дом науки и искусств, Музей семьи Головкиных, филиал детской картинной галереи или театральная мастерская. Также авторы опроса включил ив него такие варианты, как «Консульство или посольство», «Арт-ресторан» и даже Детский сад.

Пока большинство голосов (48%) самарцы отдали за Музей самарского купечества и дачной культуры. На втором месте Дом науки и искусств (16%), а на третьем Арт-ресторан (14%). Фавриты могут поменяться, голосование продолжается.

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