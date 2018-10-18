«Серый, Лупсик или Задира»: БК «Самара» просит болельщиков выбрать имя для нового талисмана команды
Баскетбольный клуб «Самара» выбирает имя для своего нового маскота. Пока еще безымянный, но мощный и воодушевляющий волк дебютировал на площадке совсем недавно, в начале октября на первом матче Суперлиги-1.
18 октября БК «Самара» в своей официальной группе Вконтакте объявил о начале голосования за выбор имени для нового маскота.
- Пришла пора выбрать Волку имя! На площадку он выходил пока без имени, но и на трибунах «МТЛ Арены», и здесь в комментариях прозвучало немало интересных предложений, из которых мы отобрали несколько самых, на наш взгляд, ярких и запоминающихся, - написала администрация клуба.
В числе самых ярких вариантов оказались такие имена как Задира, Серый, Волчок, Красавчик, Данк, Самарик, Боец и даже Лупсик. Есть и имена роднящие баскетбольного волка с его футбольным коллегой, символом ЧМ-2018 Забивакой, Попадака и Забивала.
Теперь из существующих вариантов предлагается выбрать лучший. Пока на первом месте имя Данк (24%), на втором Самарик (15,22%), а на третьем Задира (12,84%). Голосование продолжается.
Кроме того, в комментариях к опросу появляются и новые варианты имени маскота БК «Самара» - Бомбер, Баззер, Леба и шуточное имя Жигуль, которое, кстати, уже поддержали два человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Баскетбольный клуб «Самара» представил нового маскота (подробности)