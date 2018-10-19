2018-10-19T06:34:03+03:00
Спорт

Дарья Касаткина обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Кубка Кремля

Матч закончился со счетом 6:4, 6:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дарья Касаткина: «Мы обе играли очень хорошо, просто в какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее». Фото: kremlincup.ruДарья Касаткина: «Мы обе играли очень хорошо, просто в какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее». Фото: kremlincup.ru
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Четвертьфинал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» свел двух спортсменок из Самарской области – тольяттинку Дарью Касаткину и самарчанку Анастасию Павключенкову. Сильнее оказалась первая.

Касаткиной хватило двух сетов, чтобы победить в противостоянии 6:4, 6:3.

- Сложно сказать, за счет чего конкретно я сегодня выиграла. Мы обе играли очень хорошо, просто в какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее, чем она. В какие-то моменты она ошибалась, одно наложилось другое, и вот получилось так, как получилось, - приводят слова Дарьи Касаткиной в пресс-службе Кубка Кремля.

Теперь в полуфинале российская теннисистка встретится с британкой Йоханой Контой, которая в четвертьфинале одолела Александру Саснович из Белоруссии.

Касаткина – финалист Кубка Кремля прошлого года. Победительница турнира Юлия Гёргес в этом году не участвует.

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