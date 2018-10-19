Нам - текстиль, им - современные технологии нефтедобычи: Самарская область будет дружить с Узбекистаном

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-19T09:08:43+03:00

Самарская делегация побывала на форуме в Ташкенте и договорилась о совместных проектах

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Самарская область будет налаживать взаимодействие с Узбекистаном в различных отраслях экономики. Самарская делегация во главе с губернатором Дмитрием Азаровым побывала в Ташкенте на форуме межрегионального взаимодействия. С узбекской стороной удалось договориться о реализации ряда интересных совместных проектов.

- Подписано соглашение, предусматривающее строительство в Самарской области оптово-распределительного склада для текстильной продукции, который позволит реализовывать ее на большой территории, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Представители Намаганской области позвали к себе в особые экономические зоны самарские фрамацевтические предприятия. Также Узбекистан заинтересован в наших новейших разработках в области нефтедобычи, в том числе - ноувых технологиях от политеха. Узбекские нетяники надеются с помощью этих разработок научиться извлекать более глубинные залежи нефти.