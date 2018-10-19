В Тольятти на Московском проспекте микроавтобус сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-19T08:13:00+03:00

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Утром в пятницу, 19 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП. На Московском проспекте под колесами микроавтобуса погиб пешеход. Об этом сообщает группа «Патруль Тольятти».

По предварительным данным, микроавтобус двигался со стороны улицы Свердлова в направлении Ленинского проспекта. В пути следования он сбил мужчину, который, предположительно, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

- Московский проспект, первый квартал, остановка после кольца. У микроавтобуса вмятина сильная и стоит метров за пятьдесят от пешеходного перехода, видимо, сильно летел, - рассказали местные жители.

В результате случившегося пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.