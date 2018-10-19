В Самаре увеличат парковочное пространство у площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-19T08:39:28+03:00

Теперь посетителям сельхоз ярмарки не придется далеко идти с тяжелыми покупками

Изменить размер текста: A A

В середине сентября на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Однако и покупателей, и продавцов неприятно удивил тот факт, что в этом году мэрия закрыла въезд на площадь со стороны улицы Вилоновской.

- Въезд закрыт бетонными блоками. А вокруг знаки и эвакуаторы. Как донести мешок картошки?! Всё для людей? – возмутился в Твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

На жалобы горожан отреагировали в департаменте транспорта. Там заявили, что стоянку на площади Куйбышева и прилегающих улицах запретили из-за требований полиции по безопасности в местах массового скопления людей на весь период работы ярмарки. Однако такой ответ не устроил горожан.

В итоге глава Самары Елена Лапушкина поручила департаменту транспорта и администрации ярмарки найти такое решение, которое бы удовлетворило обе стороны.

В четверг, 18 октября, представители дептранса провели выездное совещание на площади Куйбышева. Они приняли решение увеличить зону парковки.

- Блоки вдоль площади по улице Вилоновской передвинут ближе к концу сквера. Так появится дополнительное пространство для парковки в пятницу и выходные дни. Данная мера будет действовать весь период работы ярмарки, то есть до конца октября, - рассказали в ведомстве.