АвтоВАЗ до конца 2018 года планирует сократить 720 сотрудников

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-19T09:08:39+03:00

За первое полугодие этого года завод сократил уже более 1 тысячи сотрудников Фото: Архив "КП"

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Тольяттинский АвтоВАЗ собирается до конца 2018 года уволить 720 сотрудников. По словам представителей предприятия, данная мера связана с процессом оптимизации персонала, который был начат год назад. Это сокращение рабочих станет его завершающим этапом, сообщает РБК.

Судя по квартальным отчетам АвтоВАЗа, за первое полугодие этого года компания уже сократила более 1 тысячи человек. Так, в конце 2017 года на предприятии работали 37,6 тысяч человек, а сейчас – 36,4 тысяч человек.

Как отмечают представители завода, тем сотрудникам, которые попадают под сокращение, предлагают в качестве альтернативы перейти на такую же должность в других подразделениях АвтоВАЗа или пройти обучение по другим специальностям.