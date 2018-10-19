2018-10-19T09:29:28+03:00
Происшествия

В Южном городе женщина на KIA сбила 8-летнего велосипедиста

Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 18 октября, примерно в 19:00 в микрорайоне Южный город в Волжском районе произошло ДТП. Там на Николаевском проспекте женщина за рулем иномарки сбила 8-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 33-летняя женщина двигалась на автомобиле KIA Rio со стороны улицы Спортивная Аллея в направлении улицы Раздольной. В районе дома № 6 по Николаевскому проспекту автомобилистка сбила мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося ребенок получил серьезные травмы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мини-футбольное самарское «Динамо» сегодня сыграет с БЛиКом в 1/8 финала Кубка России
Житель Самарской области попал под суд за 15 пойманных сетью рыб
АвтоВАЗ до конца 2018 года планирует сократить 720 сотрудников
В Самаре увеличат парковочное пространство у площади Куйбышева
В Тольятти на Московском проспекте микроавтобус сбил насмерть пешехода
Нам - текстиль, им - современные технологии нефтедобычи: Самарская область будет дружить с Узбекистаном
Дарья Касаткина обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Кубка Кремля
«Серый, Лупсик или Задира»: БК «Самара» просит болельщиков выбрать имя для нового талисмана команды
У жителей Самары спросили, что они хотят сделать с Дачей со слонами
Сторож дачного массива в Красном яру украл у охранника пистолет
Самарских красавиц в купальниках выбрали читатели «Комсомольской правды»
«Забыла про детей»: в Сызрани одинокую мать троих несовершеннолетних сыновей лишили родительских прав
Самарская область поможет продавать узбекский текстиль
Похоронили лес: в Самаре в Дубках развесили траурные венки
В Самаре более половины сотрудников департамента градостроительства скрыли свои доходы и имущество