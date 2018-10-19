В Южном городе женщина на KIA сбила 8-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-19T09:29:28+03:00

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В четверг, 18 октября, примерно в 19:00 в микрорайоне Южный город в Волжском районе произошло ДТП. Там на Николаевском проспекте женщина за рулем иномарки сбила 8-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 33-летняя женщина двигалась на автомобиле KIA Rio со стороны улицы Спортивная Аллея в направлении улицы Раздольной. В районе дома № 6 по Николаевскому проспекту автомобилистка сбила мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося ребенок получил серьезные травмы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.