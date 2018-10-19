Житель Самарской области попал под суд за 15 пойманных сетью рыб

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-19T09:54:13+03:00

Мужчина ответит перед судом за 9 лещей, 3 чехони и 3 карася

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В Сызранском районе в ближайшее время местный житель предстанет перед судом за незаконный вылов рыбы с помощью сетей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, вечером 26 августа этого года мужчина пришел на берег реки Уса в районе поселка городского типа Междуреченск, сел в резиновую лодку и отправился расставлять сети. Отплыв от берега примерно на 30 метров, он установил сеть «китайку» и вернулся обратно. Утром следующего дня мужчина пришел проверить свой улов – в сеть попались 9 лещей, 3 чехони и 3 карася. Стоимость незаконно выловленной рыбы составила 450 рублей.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Сызранский районный суд.Браконьеру грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы.