2018-10-19T09:54:13+03:00
Происшествия

Житель Самарской области попал под суд за 15 пойманных сетью рыб

Мужчина ответит перед судом за 9 лещей, 3 чехони и 3 карася
Анастасия ФИЛАТОВА
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Браконьеру грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободыБраконьеру грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободыФото: Иван ИВАНОВ
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В Сызранском районе в ближайшее время местный житель предстанет перед судом за незаконный вылов рыбы с помощью сетей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, вечером 26 августа этого года мужчина пришел на берег реки Уса в районе поселка городского типа Междуреченск, сел в резиновую лодку и отправился расставлять сети. Отплыв от берега примерно на 30 метров, он установил сеть «китайку» и вернулся обратно. Утром следующего дня мужчина пришел проверить свой улов – в сеть попались 9 лещей, 3 чехони и 3 карася. Стоимость незаконно выловленной рыбы составила 450 рублей.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Сызранский районный суд.Браконьеру грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы.

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