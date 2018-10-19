Мини-футбольное самарское «Динамо» сегодня сыграет с БЛиКом в 1/8 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-19T10:00:47+03:00

«Динамо» и БЛиК уже дважды играли на этой неделе – в рамках чемпионата страны Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Матч начнется в 17:00 по самарскому времени в «МТЛ Арене»

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Самарский мини-футбольный клуб «Динамо» готовится к кубковому матчу против нефтеюганского БЛиКа. Встреча 1/8 финала турнира пройдет сегодня, 19 октября, в 17:00 по самарскому времени в «МТЛ Арене».

Этот матч станет третьим для «Динамо» и БЛиКа на этой неделе. До этого команды сыграли две игры в рамках чемпионата России. В первой победа досталась «Динамо», во второй – БЛиКу.

- В третий раз подряд будем играть с нефтеюганским МФК БЛиК. После о поражения страсти в команде улеглись. Поговорили в спокойной обстановке, и я не сомневаюсь в том, что наши футболисты сделали из произошедшего правильные выводы. Уверен, что характер у команды есть и завтра «Динамо Самара» покажет качественный, победный футбол, - рассказал тренер самарской команды Андрей Цуканов.

Самарская команда восстанавливается перед кубковым матчем. Фото: МФК «Динамо» (Самара)

По словам наставника «Динамо», восстанавливаться перед кубковым матчем помогают прогулки.

- В столице Самарской области стоит замечательная, почти летняя погода. Солнечно, тепло. Всё это располагает к прогулкам на природе, благо, в городе много парков. Так что процессу восстановления футболистов помогает сама природа, - приводит слова Цуканова пресс-служба «Динамо».