О новой продукции «АКОМ+EFB» расскажут в передачах телеканала НТВ

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-19T10:43:52+03:00

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Аккумулятор «АКОМ+EFB» был неоднократно отмечен в профессиональной сфере: «Автокомпонент года-2017» в номинации «Инновационный продукт России», победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России - 2017» в номинации «Новинка года», активное участие в беспрецедентной арктической экспедиции и тестированию технических характеристик АКБ в экстремальных условиях Северного полюса. Но самое главное - уникальная технология «+EFB» от компании «АКОМ» смогла заслужить доверие и востребованность тысяч автомобилистов, о чем свидетельствуют благодарные отзывы покупателей и популярность батарей «АКОМ+EFB» во всех регионах России и странах СНГ.

Инновационная аккумуляторная батарея «АКОМ+EFB» с 20 октября и до конца 2018 года будет представлена на федеральном телеканале НТВ. Информационной площадкой для ведущего российского бренда аккумуляторных батарей станут самые популярные по зрительским рейтингам программы «Главная дорога» и «Первая передача».

Участие «АКОМ+EFB» в федеральном эфире даст возможность широкой аудитории ближе познакомиться с отечественным производителем, отлично зарекомендовавшим себя на рынке автопроизводителей, и имеющим опыт сотрудничества с зарубежными компаниями по производству стартерных аккумуляторных батарей.

Итак, встречаемся у телеэкранов в 11.20 по самарскому времени каждые выходные на канале НТВ!

«АКОМ+EFB» - российский аккумулятор мирового качества! Смотри и убедись!