2018-10-19T10:56:55+03:00
Происшествия

Житель Зубчаниновки уступил в драке парню из Крутых Ключей и попал в больницу

Мужчина возвращался из магазина, когда к нему привязался случайный прохожий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях в полицию Самары обратились сотрудники одной из больниц. Они рассказали, что к ним со множественными телесными повреждениями поступил 34-летний мужчина.

Пострадавший рассказал полицейским, что его избили в поселке Зубчаниновка. Он возвращался домой из магазина, когда к нему обратился с вопросом прохожий. В ходе диалога между мужчинами произошла ссора, которая быстро переросла в драку. В результате мужчина попал в больницу, а его оппонент скрылся в неизвестном направлении.

Через несколько дней правоохранителям удалось найти злоумышленника. Им оказался 20-летний житель микрорайона Крутые Ключи, который нигде не работает и ранее не был судим. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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