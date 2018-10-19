В Самаре продлили срок перекрытия улицы Чапаевской

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-19T11:13:02+03:00

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В Самаре продлили срок ограничения движения по улице Чапаевской. Напомним, его ввели 17 сентября из-за проведения кровельного ремонта и должны были снять в середине октября. Однако, как сообщает пресс-служба городской администрации, улица Чапаевская будет закрыта для проезда на участке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской до 31 октября. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути следования.