«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-19T11:26:50+03:00

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«Ростелеком» начинает подготовку к использованию технологий квантовых коммуникаций на своей сети, что позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности. Об этом на сессии «Квантовый скачок» форума «Открытые инновации» сообщил сегодня вице-президент компании по стратегическим инициативам Борис Глазков.

Особенность квантовых коммуникаций заключается в том, что для создания ключей шифрования используются отдельные частицы – фотоны. Если хакеры попытаются совершить несанкционированный доступ и «поймать» фотоны, на основании состояния которых генерируются квантовые ключи, то характеристики частиц изменятся, а значит попытка перехвата будет тут же выявлена и пресечена.

Чтобы квантовые коммуникации стали реальным сервисом уже сейчас необходима выработка технических подходов и стандартов по их интеграции в магистральные сети передачи данных. В начале 2019 года «Ростелеком» планирует организовать тестирование многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей. Среди задач проекта – проведение испытаний и демонстрация возможностей квантовых коммуникаций потенциальным потребителям. Приоритет при создании тестовой сети будет отдаваться отечественным производителям оборудования и решений.

«Цифровую экономику не зря называют дата-центричной, она во многом базируется на сборе и анализе больших данных из самых разных сфер. Чем важнее и дороже данные, тем опаснее несанкционированный доступ к ним или их уничтожение. Убытки от деятельности хакеров уже исчисляются миллиардами долларов. Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных», – подчеркнул вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

«Для того чтобы квантовые коммуникации как можно быстрее вошли в стадию промышленной эксплуатации нужна слаженная работа науки, государства и бизнеса. Операторы, отечественные вендоры и научные организации совместно смогут сформировать необходимые технологические заделы для развития квантовых коммуникаций», – прокомментировал директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» («Цифровые технологии») АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.

«Сколковский институт науки и технологий аккумулирует в себе международную экспертизу как в области «классических» (неквантовых) технологий телекоммуникаций и шифрования, так и в области алгоритмов и «железа» для квантовых компьютеров и вычислителей», – прокомментировал модератор сессии, заместитель директора департамента индустриальных программ Сколтеха Павел Дорожкин.