«Легким взмахом ковша история отправляется на свалку»: в Самаре начали разбирать хоральную синагогу

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-19T11:36:13+03:00

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В Самаре назревает скандал вокруг реконструкции хоральной синагоги, которая находится на улице Садовой. Недавно вокруг здания появились строительные леса, и рабочие вроде бы приступили к реставрации. Однако сегодня, 19 октября, жители Самары стали свидетелями шокирующего события – объект культурного наследия 1908 года постройки начали разбирать ковшом.

- Хотел было порадоваться за реставрацию самарской синагоги, а они тут стенку заднюю ковшом разбирают. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет! – написал в Твиттере блогер Армен Арутюнов.

- Легким взмахом ковша история отправляется на свалку, - вторят ему другие пользователи соцсети.

Фото: Инна СтарцеваФото: Twitter.com

На эти сообщения отреагировал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Он рассказал, что сообщил об этой скоростной «реставрации» синагоги врио руководителю Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимиру Филипенко. В настоящее время сотрудники ведомства выехали на место, чтобы разобраться в происходящем.

- Что-то действительно дикое. Самарская синагога 1908 года постройки - крупнейшая в Восточной Европе, памятник федерального значения. Любая перепланировка, а тем более слом стен - на объекте невозможны, сам его облик является предметом госохраны. Сейчас Владимир Филипенко во всем разберётся. Попросил также подключиться к ситуации руководителя Росохранкультуры Министерства культуры РФ Романа Рыбало, - отметил Александр Хинштейн.