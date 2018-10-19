2018-10-19T11:53:56+03:00
Общество

В департаменте транспорта Самары рассказали, будут ли сокращать автобусную полосу у Железнодорожного вокзала

Как рассказали "КП-Самара" в администрации города, действующий проект наиболее удобный для движения
Михаил ГОРЮНОВ
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Водители неоднократно выражали недовольства новой разметкойВодители неоднократно выражали недовольства новой разметкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В областной столице продолжают обсуждать, стоило ли на участке от Комсомольской площади до улицы Спортивной рядом с Ж/Д вокзалом делать такую большую полосу для автобусов. Водители неоднократно жаловалась журналистам "Комсомолки", что разметка появилась лишь ради выгоды, а не в благих целях. На днях в редакцию пришли официальные комментарии по этой ситуации.

- Проект организации дорожного движения на привокзальной площади был выполнен в целях создания приоритета в движении общественного транспорта и упорядочения движения в целом, - рассказывают представители департамента транспорта Администрации города в ответе на запрос "КП-Самара". - Предварительно проект прорабатывался, в том числе с Госавтоинспекцией, и данный вариант был признан наиболее целесообразным.

Как отмечают в департаменте, принятые решения направлены на "повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности жителей и гостей Самары, антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и повышение пропускной способности автомобильных дорог". Сейчас внесения каких-либо конструктивных изменений на этому участке не предполагается.

Также в дептрансе отметили, что жалоб по указанному вопросу к ним не поступало.

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Корреспонденты «Комсомолки» вместе с дорожным активистом Алексеем Морозовым попытались проехать по дороге около вокзала, где 7,5 метров выделили под общественный транспорт (подробности)

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