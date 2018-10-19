2018-10-19T12:01:18+03:00
Общество

Мобильная лаборатория выявила превышение ПДК вредных веществ в воздухе Тольятти

Превышения были зафиксированы в районе улицы Ларина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мобильная лаборатория будет проверять воздух в Тольятти до 2 ноябряМобильная лаборатория будет проверять воздух в Тольятти до 2 ноябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На этой неделе в Тольятти начала работать мобильная аналитическая лаборатория, которая занимается мониторингом состояния воздуха.

Мобильная лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для измерения содержания основных загрязнителей в воздухе. По итогам мониторинга за 16 октября специалисты обнаружили в промышленной зоне Центрального района по улице Ларина превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

- Превышения были зафиксированы по метилацетату 1,1 ПДК, по диоксиду азота 1,9 ПДК, по уксусной кислоте 2,5 ПДК. Повышение уровня загрязнения может быть связано с производственными процессами на территории Северного промузла, - рассказали в администрации Тольятти.

Что касается жалоб, которые поступали от жителей домов на улице Кудашева в Центральном районе, то там никакого превышения ПДК выявлено не было. Мобильная лаборатория продолжит работать на территории Тольятти до 2 ноября.

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