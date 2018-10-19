Пенсионерка из Тольятти стала главной героиней реалити-шоу «Мама дорогая!»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-19T12:22:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка Валентина Васильевна из Тольятти решила женить своего любимого сына Влада и попала в федеральное реалити-шоу «Мама дорогая!». В невестки молодой человек выбрал Яну из Краснодара, однако отдавать свою кровиночку в чужую семью для пенсионерки оказалось не так уж и легко. Во время телепроекта жительнице Самарской области приедет в дом матери невестки и лично проверит уклад, привычки и быт будущих родственников. Сама Валентина Васильевна работала директором ДК, сейчас вышла на пенсию. Как призналась героиня реалити-шоу, для нее очень важна большая дружная семья. Пенсионерка мечтает, о невестке, которая успешно совместит карьеру с материнством и подарит ей много внуков.

А вот будущая свекровь Любовь Петровна выбором своей дочери Яны недовольна. Будущего зятя она считает человеком несерьезным, ведь он актер и «качек». Любовь Петровна домохозяйка, всю себя посвятила дочери, сейчас занимается воспитанием домашнего хорька.

Во время реалити мамы будущих жениха и невесты поменяются места. К чему это приведет, и смогут ли семьи поладить, можно будет увидеть на телеканале «Ю» в 17.30 по пятницам.