Стало известно, почему разрушают самарскую синагогу

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-19T12:31:22+03:00

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В пятницу, 19 октября, жителей Самары напугала строительная техника возле хоральной синагоги на улице Садовой. Дело в том, что вместо давно планируемой реставрации горожане увидели, что здание начали разбирать с помощью ковша. В частности, полетели кирпичи с задней стены синагоги. На место в скором порядке выехали сотрудники Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, чтобы разобраться в ситуации.

Как выяснилось, ничего предосудительного в сносе стены объекта культурного наследия нет. По словам автора проекта реконструкции здания Натальи Басс, демонтаж стены предусмотрен проектом. Поскольку эта стена находится в аварийном состоянии, ее было решено снести, а затем заново воссоздать. Стену разбирают с помощью специальных гидроножниц. Они позволяют быстро и аккуратно демонтировать различные объекты или их части.