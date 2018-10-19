2018-10-19T13:14:54+03:00
Общество

В Самаре выделят деньги на достройку двух домов для обманутых дольщиков

Речь идет о многоэтажках на улицах Советской Армии и Революционной
Анастасия ФИЛАТОВА
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На решение проблем обманутых дольщиков могут выделить почти 87 млн рублейНа решение проблем обманутых дольщиков могут выделить почти 87 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В бюджет Самарской области на 2018 год планируется внести изменения. Они касаются расходов регионального министерства строительства. Как сегодня, 19 октября, стало известно, ведомству удалось сэкономить 86,9 млн рублей, поэтому эти средства хотят направить на оказание поддержки обманутым дольщикам.

Так, 53,2 млн рублей выделят на субсидии производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, понесенных ими в ходе работ по строительству проблемных объектов. Еще 33,7 млн рублей планируется направить на субсидии некоммерческим организациям, которые занимаются развитием жилищного строительства.

Эти средства позволят завершить строительство проблемных домов и подготовить их к сдаче в эксплуатацию. В частности, это 16-этажный дом на улице Советской Армии и дом на улице Революционной. Квартир в этих домах ждут 322 семьи.

- В этом году в Самарской области почти 600 обманутых дольщиков получили меры господдержки и избавились от этого статуса. Принятие законопроекта позволит помочь еще нескольким сотням семей получить жилье. Если решение будет принято, то до конца года дополнительно на эти цели будет направлено почти 87 миллионов рублей, - отметил врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефедов.

Окончательное решение о перераспределении бюджетных денег будет принято на заседании Самарской губдумы.

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