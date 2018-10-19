Андрей Фролов: конкурс «Лидеры России» дает колоссальные возможности

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-19T13:26:21+03:00

Принять участие в конкурсе смогут управленцы с гражданством любой страны. Главное, чтобы участник владел русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов

Подать документы на участие в конкурсе можно до 24 октября, но эксперты советуют не тянуть и сделать это до 20 октября

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Завершается прием заявок на конкурс «Лидеры России». Зарегистрироваться можно на сайте https://лидерыроссии.рф до 24 октября, однако эксперты советуют не тянуть и сделать это до 20 октября. Участие в конкурсе бесплатное. Возрастное ограничение – до 55 лет. Попробовать свои силы в нем предлагают и жителям Самарской области.

- Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев, - рассказывают в пресс-службе правительства Самарской области. - По итогам испытаний три сотни лучших получат по миллиону рублей на образование, а сто победителей - еще и возможность консультироваться с наставником. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Среди наставников в этом году и губернатор региона Дмитрий Азаров.

- Конкурс дает колоссальные возможности и с точки зрения знакомств, и с точки зрения профессиональной подготовки. Это тесное и эффективное общение с наставниками, взаимодействие с другими участниками конкурса со всей России, - уверен победитель «Лидеров России» Андрей Фролов. - Лично я благодаря конкурсу полностью поменял сферу деятельности. Сейчас работаю в компании «Р-фарм» и занимаюсь новым и очень перспективным направлением медицины - генетической диагностикой.

Принять участие в конкурсе смогут управленцы с гражданством любой страны. Главное, чтобы участник владел русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов.

Развитие проекта зависит, во многом, от позиции региональных властей. В этом убеждены участники конкурса.

- Проблема продвижения молодых кадров, безусловно, существует, причем в общероссийском масштабе. С этой точки зрения конкурс «Лидеры России» дает серьезные возможности. Радует, что Дмитрий Азаров активно интересуется нашим мнением и привлекает нас к сотрудничеству. Сейчас правительство региона взаимодействует с РАНХиГС и платформой «Россия - страна возможностей», в рамках которой проводился конкурс. Надеюсь, что это позволит сформировать из участников конкурса эффективный кадровый резерв, использовать их потенциал на благо страны и региона, - отметил полуфиналист «Лидеров России», заведующий кафедрой мировой экономики СГЭУ Дмитрий Абрамов.