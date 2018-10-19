2018-10-19T13:36:17+03:00
Общество

В Тольятти из-за чемодана с саксофоном эвакуировали лицей

На месте происшествия работали все экстренные службы города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из лицея эвакуировали всех учеников и преподавателейИз лицея эвакуировали всех учеников и преподавателейФото: Соцсети
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Днем в пятницу, 19 октября, на улице Мурысева в Комсомольском районе Тольятти произошло ЧП. Там на входе в лицей № 6 был обнаружен подозрительный предмет – черный кейс. Сразу после этого в учебном заведении была объявлена срочная эвакуация. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

На место происшествия прибыли все экстренные службы города: сотрудники полиции, медики скорой помощи и пожарная бригада. По предварительным данным, ничего опасного специалисты в чемодане не нашли.

- Все в порядке, все живы. В кейсе находился музыкальный инструмент - саксофон, - рассказали местные жители.

По их словам, всех учеников вывели из здания лицея за пару минут. Младшеклассников отправили в ближайший детский сад, а старших детей отвели на безопасное расстояние.

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