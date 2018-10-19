2018-10-19T13:51:07+03:00
Общество

Новые рабочие места и увеличение доходов региона: Дмитрий Азаров рассказал, что даст Самарской области сотрудничество с Узбекистаном

По мнению губернатора Самарской области, плюсов в таком взаимодействии довольно много
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал начальные договоренности, достигнутые в рамках Первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Напомним, на нем присутствует и самарская делегация, которую возглавляет руководитель области. По мнению Дмитрия Азарова, сотрудничество Самарской области и Узбекистана приведет к созданию рабочих мест в регионе, увеличению доходов предприятий и повышению доступности продуктов из республики на рынках.

- Форум очень результативен. Ему уделяется большое внимание, о чем говорит участие президентов двух стран. Форум первый, но уверен, что он станет регулярным. Мы сегодня уже видим возможности: за эти два насыщенных дня наши предприятия нашли себе деловых партнеров, нашли новые рынки для сбыта своей продукции. Это крайне важно. Мы окажем всемерную поддержку и со стороны правительства региона будем укреплять экономические связи, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор области подчеркнул, что объемы товарооборота между Самарской областью и Узбекистаном увеличатся. Регион поставляет в эту страну машины, механизмы и технику и заинтересован в товарах из Узбекистана – сельскохозяйственной и текстильной продукциях.

- Мы видим поле для сотрудничества и в образовательной сфере. И, конечно, отдельный вопрос, который мы здесь подробно рассматриваем, касается миграционной политики, - добавил Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона отметил, что области важно участвовать в международных форумах и использовать возможность представлять свою продукцию.

- Это позволяет расширять рынки сбыта для предприятий Самарской области и привлекать инвестиции. Мы серьезно занялись этой работой, - подчеркнул он.

При этом в последние годы Самарский регион почти не участвовал в форумах и выставках. В этом же году область провела масштабную презентацию на главной российской площадке – Петербургском международном экономическом форуме, а также приняла участие в мероприятиях, которые проходили при участии президента России. Таких, как V форум регионов Беларуси и России на прошлой неделе.

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