В лечебно-диагностическом комплексе "Медгард" идет масштабная реконструкция

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-19T14:10:00+03:00

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В июне в «Медгарде» началась большая поэтапная реконструкция, которая продлится до начала следующего года. Общая сумма инвестиций в реновацию здоровья жителей губернии составит около 300 миллионов рублей, это сопоставимо со строительством еще одного «Медгарда».

Например, на первом этаже будет организована полноценная детская поликлиника, с отдельным входом, регистратурой, прививочным кабинетом, игровой зоной, комнатой матери и ребенка. Детские врачи - педиатры, неврологи, ортопеды, хирурги и другие специалисты - будут принимать здесь, и родителям не придется ходить по всей больнице в поисках нужного кабинета.

На четвертом этаже появится отделение офтальмохирургии. Здесь будут проводиться высокотехнологичные операции по восстановлению зрения, замене хрусталика и т. п. «Оборудование мы уже купили, выбрав самые лучшие модели и технологии, - поделился заведующий отделением, офтальмолог, врач высшей категории Евгений Анатольевич Спиридонов. – Наше отделение будет оснащено по европейским стандартам, и я не знаю ни одной клиники в Поволжье, которая располагала бы такими широкими возможностями. Только на оборудование затраты составили около 85 млн. рублей».

Еще одна большая перемена: в отделении лучевой диагностики появятся мощные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии. «Хоть и дорогое это удовольствие, КТ и МРТ обойдутся нам в сумму около 100 миллионов рублей, но без них нам было непросто. Томографы - чрезвычайно важные инструменты диагностики, и когда они приступят к работе, «Медгард» станет местом, где можно выполнить, по сути, любые исследования», - рассказал главный врач лечебно-диагностического комплекса «Медгард», к.м.н. Андрей Геннадьевич Мокеев. Между тем, стоматология переезжает на расширенные площади нулевого этажа, а строители готовятся укреплять фундамент и демонтировать часть торцевой стены для установки тяжелой техники.

Перемены ожидаются и в родильном доме, где обновятся интерьеры и оснащение палат послеродового отделения, а клинико-диагностическая лаборатория получит в свое распоряжение несколько новых помещений и перейдет в режим ожидания очередных новых анализаторов.

Общая сумма инвестиций в реновацию здоровья жителей губернии составит около 300 миллионов рублей, это сопоставимо со строительством еще одного «Медгарда».

СПРАВКА КП

За 11 лет работы лечебно-диагностический комплекс «Медгард» на Гагарина, 20Б принял около 250 000 пациентов, и многие из них обращались сюда неоднократно. Люди доверяют свое здоровье клинике, ведь известно, что в «Медгарде» и врачи отборные, и технологии современные, и обслуживание хорошее.