2018-10-19T14:11:19+03:00
Общество

В Самаре заменят стеклянные остановки на Московском шоссе

Павильоны сделают более прочными в целях борьбы с вандалами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дарья КарташеваФото: Дарья КарташеваФото: Twitter.com
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Самарским вандалам не дают покоя остановки, которые не так давно были установлены на Московском шоссе. Неизвестные хулиганы с завидной регулярностью испытывают на прочность стекла в павильонах. Устоять под их натиском удается лишь немногим остановкам. Замена разбитых стекол на новые проблему не решает. На смену одним хулиганам приходят другие, и история вновь повторяется. В итоге чиновники решили попробовать заменить стеклянные остановки на Московском шоссе на более прочные.

- С учетом постоянных вандальных движений предлагаем рассмотреть вопрос с производителем на замену утраченных стекол на крепкий поликарбонат, - отметили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В ближайшее время заменой стекол займутся сотрудники агентства по содержанию автомобильных дорог. Пока поликарбонат применят не везде, а лишь в качестве теста по нескольким адресам.

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