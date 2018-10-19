2018-10-19T14:46:54+03:00
Происшествия

В Самарской области поймали 50 нелегальных мигрантов

Некоторые из иностранцев находились в розыске или были причастных к деятельности террористических организаций
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Всем выявленным нелегальным мигрантам на 5 лет запретили въезд в странуВсем выявленным нелегальным мигрантам на 5 лет запретили въезд в странуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарскую область продолжают проникать нелегальные мигранты. Так, только за этот год правоохранители выявили на территории 63 региона 50 иностранных граждан среднеазиатских и северокавказских республик, которые попали сюда по поддельным документам, находятся в розыске или причастны к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

По данным УФСБ по Самарской области, по данным фактам были проведены проверки. По их результатам правоохранители возбудили 43 уголовных дела по факту использования поддельных документов. Суды рассмотрели дела в отношении 38 иностранцев. Им назначили штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, этим нелегальным мигрантам на 5 лет закрыли въезд на территорию страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это настоящее»: жители Самары нашли оружие в подъезде девятиэтажки
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал участвовать в конкурсе «Лидеры России»
Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 7-летней самарчанки проведет в СИЗО еще 3 месяца
В Отрадном пенсионерка зарезала сына после удара кастрюлей по голове
"Фонтаны бомбические!" В Самаре во второй раз открыли парк металлургов после ремонта
В Тольятти на химзаводе погиб рабочий
В Самаре волонтеры «Том Сойер Феста» отремонтировали три старинных дома
В Самаре заменят стеклянные остановки на Московском шоссе
В лечебно-диагностическом комплексе "Медгард" идет масштабная реконструкция
Новые рабочие места и увеличение доходов региона: Дмитрий Азаров рассказал, что даст Самарской области сотрудничество с Узбекистаном
В Тольятти из-за чемодана с саксофоном эвакуировали лицей
Андрей Фролов: конкурс «Лидеры России» дает колоссальные возможности
В Самаре выделят деньги на достройку двух домов для обманутых дольщиков
Стало известно, почему разрушают самарскую синагогу
Пенсионерка из Тольятти стала главной героиней реалити-шоу «Мама дорогая!»
Мобильная лаборатория выявила превышение ПДК вредных веществ в воздухе Тольятти
В департаменте транспорта Самары рассказали, будут ли сокращать автобусную полосу у Железнодорожного вокзала
«Легким взмахом ковша история отправляется на свалку»: в Самаре начали разбирать хоральную синагогу
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети