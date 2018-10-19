В Самарской области поймали 50 нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-19T14:46:54+03:00

Некоторые из иностранцев находились в розыске или были причастных к деятельности террористических организаций

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В Самарскую область продолжают проникать нелегальные мигранты. Так, только за этот год правоохранители выявили на территории 63 региона 50 иностранных граждан среднеазиатских и северокавказских республик, которые попали сюда по поддельным документам, находятся в розыске или причастны к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

По данным УФСБ по Самарской области, по данным фактам были проведены проверки. По их результатам правоохранители возбудили 43 уголовных дела по факту использования поддельных документов. Суды рассмотрели дела в отношении 38 иностранцев. Им назначили штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, этим нелегальным мигрантам на 5 лет закрыли въезд на территорию страны.