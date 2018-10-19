В Самаре волонтеры «Том Сойер Феста» отремонтировали три старинных дома

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-19T15:57:44+03:00

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В пятницу, 19 октября, заканчивает свою работу четвертый сезон восстановления старинных деревянных домов в Самаре – «Том Сойер Фест».

В этом году силами волонтеров и с помощью спонсоров в столице 63 региона были отремонтированы три здания – это дома № 131 и 133 по улице Чапаевской и дом № 149 по улице Фрунзе. В обновлении зданий принимали участие не только местные волонтеры, но и гости из Франции, Финляндии, Малайзии и Тайваня. Также свою руку к восстановлению исторических построек приложила и мэр Самары Елена Лапушкина.

- В эту пятницу мы планировали закрытие самарского «Том Сойер Феста-2018» с песнями и плясками. Однако события в Керчи к такому формату поведения в этот день совсем не располагают. Поэтому сегодня мы проведем только официальную тихую часть в Публичной библиотеке. А неофициальную перенесем на следующую неделю. Возможно, это будет среда, 24 октября, - рассказал идеолог фестиваля, автор и ведущий программы «Городская среда» на радио «КП» - Самара» Андрей Кочетков.

Напомним, что фестиваль «Том Сойер Фест» стартовал в 2015 году с дома на улице Льва Толстого в Самаре. Теперь он ежегодно проходит в 28 городах России. За это время волонтеры смогли вернуть былую красоту десяткам старинных домов. Организаторы фестиваля обещают, что в следующем году он вновь вернется в Самару и будет еще интереснее.