2018-10-19T15:50:11+03:00
Происшествия

В Тольятти на химзаводе погиб рабочий

Мужчина отравился вредными веществами во время проведения работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медикам не удалось спасти мужчинуМедикам не удалось спасти мужчинуФото: Архив "КП"
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В Тольятти на одном из химических предприятий произошел групповой несчастный случай, который повлек за собой смерть одного из рабочих.

ЧП произошло в понедельник, 15 октября, около 9:20 во время проведения подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. По предварительным данным, погиб механик цеха. Он отравился вредными веществами. В настоящее время все обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.

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