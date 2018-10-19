В Тольятти на химзаводе погиб рабочий
Мужчина отравился вредными веществами во время проведения работ
Медикам не удалось спасти мужчинуФото: Архив "КП"
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В Тольятти на одном из химических предприятий произошел групповой несчастный случай, который повлек за собой смерть одного из рабочих.
ЧП произошло в понедельник, 15 октября, около 9:20 во время проведения подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. По предварительным данным, погиб механик цеха. Он отравился вредными веществами. В настоящее время все обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.