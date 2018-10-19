"Фонтаны бомбические!" В Самаре во второй раз открыли парк металлургов после ремонта

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-19T16:15:17+03:00

На реконструкцию понадобились два года и больше миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Самаре официально открыли парк металлургов. С ворот исчезла табличка о капитальном ремонте, вздыбленный грунт улегся и плитка выглядит прилично. Журналисты КП-Самара прогулялись по парку накануне открытия - за два дня здесь активно доделывали спортплощадку и деревянный городок.

- Жители Кировского района благодарят за обновленный парк, - написал в своем твиттере Игору Рудаков, глава Кировского района.

Горожане же надеются, что в следующем году отремонтированному парку допработы не понадобятся. Напомним, прошлой осенью парк уже сдавали, но весной начались возмущения: сделано все было не очень хорошо, и опсыпались жалобы на плитку, ограждения и другие недоделки.