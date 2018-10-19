2018-10-19T16:22:27+03:00
Происшествия

В Отрадном пенсионерка зарезала сына после удара кастрюлей по голове

Женщине пришлось защищаться от пьяного отпрыска
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Отрадном в ближайшее время предстанет перед судом 71-летняя местная жительница, которую обвиняют в убийстве собственного сына, совершенном в состоянии аффекта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным правоохранителей, пенсионерка проживала с сыном в одной квартире. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками и наркотиками. 9 августа этого года сын пенсионерки вновь напился и начал оскорблять мать. Он ударил ее по голове металлической кастрюлей и чашкой, а затем схватил нож и попытался порезать родительницу. Женщина, находясь в состоянии аффекта, выхватила нож и два раза ударила им сына в грудь, повредив сердце. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Отрадненский городской суд.

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