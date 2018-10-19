2018-10-19T17:08:21+03:00
Общество

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Регистрация на конкурс продлится еще несколько дней
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, почему управленцам необходимо участвовать во втором конкурсе «Лидеры России». Об этом губернатор рассказал сегодня, 15 октября, в Ташкенте, где он находится с рабочим визитом, возглавляя делегацию региона на Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

- Конкурс нацелен на выявление настоящих лидеров. - отметил Дмитрий Азаров. - Мы будем рады, если экономика нашего региона и система его государственного управления будут пополняться новыми лидерами. Для всех участников откроются пути продвижения по карьерной лестнице. Если человек чувствует в себе потенциал сделать больше, то его надо реализовывать. Участвуйте в конкурсе, побеждайте, становитесь настоящими лидерами нашей страны.

Напомним, регистрация на конкурс началась 10 октября. По числу заявок Самарская область находится в числе лидеров в ПФО. В прошлом году шестеро самарцев вышли в финал, а трое стали абсолютными победителями.

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