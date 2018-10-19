На помощь обманутым дольщикам выделят 80 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:34 2018-10-19T20:34:23+03:00

Многие дольщики ждут дома по 10-15 лет Фото: Архив "КП"

Деньги перераспределят за счёт экономии на торгах

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19 октября правительство Самарской области приняло поправки в региональный бюджет на 2018 г. Увеличатся расходы областного министерства строительства. Как рассказала замминистра строительства Самарской области Галина Кудинова, дополнительные средства выделят на помощь обманутым дольщикам.

— 53,2 млн рублей планируется направить на субсидии застройщику, чтобы возместить расходы на коммунальную инфраструктуру при достройке проблемных объектов, — объяснила представитель министерства. — Эти средства позволят ООО «Прогресс-Н» которое достроить два проблемных дома - на ул. Советской Армии, 121 и на ул. Революционной (в районе кинотеатра «Старт». В результате решится проблема 322 обманутых дольщиков.

33,7 млн рублей выделят Фонду строительства на селе. Известно, что финансы организации частично заморожены из-за отзыва лицензии у Газбанка.

Деньги на все это освободились за счёт экономии при проведении торгов. Ряд объектов (тренировочная площадка в Красноярском лесничестве бассейн на территории школы №127, парковка около стадиона «Самара Арена» значительно подешевели.

Кроме того, деньги высвободятся после оптимизации расходов на отдельные объекты капитального строительства.

Решение о перераспределении средств областного бюджета будет принято на заседании Самарской губернской думы.