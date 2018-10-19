В этом году на АвтоВАЗе снова планируются массовые сокращения

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-19T20:30:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На АвтоВАЗе планируется «массовое высвобождение» 720 человек с 9 июля по 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора Центра занятости Тольятти Владимира Багаева

— С целью информирования высвобождаемых работников предприятий и организаций о положении на рынке труда города ежемесячно в отдел кадров предприятий и организаций направляется информация о текущей ситуации, — объяснил Багаев.

Как пишет РБК, в правительстве Самарской области прокомментировали ситуацию. В начале 2018 года представитель российского автопрома сообщил в региональное минтруда о планах уволить 734 сотрудников. На 17 октября без работы остались уже 451 человек.

Известно, что на завод при этом набирают сотрудников. На АвтоВАЗе открыто 134 вакансии.

На предприятии информацию прокомментировали следующим образом:

— Уведомление службы занятости [о планах уволить сотрудников] не значит факт высвобождения, и вряд ли в полном объеме эта цифра будет использована, — передаёт РБК.