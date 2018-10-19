В Самарской области КамАЗ протаранил четыре легковушки

19 Окт. 23:24 2018-10-19T23:24:27+03:00

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19 октября в Сызрани произошло массовое ДТП. Как сообщают местные СМИ, на перекрёстке улиц Рабочей, Дзержинского и Кузнечной около 15:30 КамАЗ въехал сразу в четыре автомобиля — «Лада Калина», «десятка», Nissan Note и Mazda 3. Авто ехали по Рабочей со стороны улицы Энгельса и затормозили перед пешеходным переходом.

— Водителя КамАЗа ослепило солнце на закате, и не заметил автомобили, которые остановились на «зебре», — рассказывают очевидцы.

В итоге самосвал буквально смял легковушки. Больше всего пострадала «Калина» — она отлетела в световую опору. Машины отнесло на иномарки, припаркованные около магазина.

По предварительным данным, пострадал водитель «Калины», у которого повреждена рука. Обстоятельства ДТП выясняются.