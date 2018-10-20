Мини-футбол: самарское «Динамо» сыграло вничью с БЛиКом в первом матче 1/8 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 06:36 2018-10-20T06:36:58+03:00

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«Динамо» из Самары и нефтеюганский БЛиК разошлись миром в первом матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу. Встреча, которая проходила 19 октября в «МТЛ Арене», завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Никита Шевчук и Павел Симаков. В составе БЛиКа забили Александр Давыдов и Афган Рахманов.

- Матч получился живым – с обилием острых моментов. Настоящий кубковый! Никто из соперников не хотел уступать, на каждом сантиметре игровой площадки «МТЛ Арена» сегодня было жарко. Доволен содержанием игры нашей команды и считаю, что итоговый результат сегодняшней встречи закономерен, - цитирует главного тренера «Динамо» Максима Горбунова пресс-служба самарского клуба.

Кроме того, наставник бело-голубых поблагодарил футболистов за игру, а болельщиков – за поддержку.

Ответный матч пройдет в Нефтеюганске 19 ноября.