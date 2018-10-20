ЦСК ВВС на выезде в Альметьевске уступили «Нефтянику»

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-20T08:55:32+03:00

Две шайбы хозяева льда отправили в ворота самарцев в первом периоде

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В пятницу, 19 октября, в Альметьевске состоялся матч ЦСК ВВС с один из фаворитов ВХЛ – Кубка Шёлкового пути альметьевским «Нефтяником». Победа оказалась за хозяевами льда.

Два периода матча повторили игру «Нефтяника» с тольяттинской «Ладой»: две безответных шайбы в первом периоде и одна – во втором.

Заключительная двадцатиминутка в поединках имела незначительное различие. «Лада» выиграла в этом отрезке игры со счётом 2:1, а ЦСК ВВС – со счётом 1:0. Гол «летчиков» принадлежит Рафаэлю Бикмуллину с передачи Угольникова. В конце игры самарцы были настойчивы, но дожать соперника не смогли.

В итоге матч завершился победой «Нефтяника». Гости уступили хозяевам с разницей в две шайбы — 3:1.

Теперь ЦСК ВВС предстоят две домашние игры. 23 октября самарская команда принимает пензенский «Дизель», а 25 октября – казанский «Барс». Начало игр в 19 часов