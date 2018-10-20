2018-10-20T09:35:47+03:00
Происшествия

В Тольятти ветеринара с судимостью задержали за подделку справки о перемещении крупной партии мяса

Ранее мужчина был судим за попытку получения взятки
Вера ЦЫГАНКОВА
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фото: Архив "КП"фото: Архив "КП"
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В Тольятти задержали работника ветеринарной службы по подозрению в служебном подлоге. Факт нарушения закона выявили сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России Тольятти в ходе оперативных мероприятий. Речь идет о подделке должностным лицом официальных документов.

По данным полиции, 43-летний ветеринар внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми компаниями. Также уточняется, что у мужчины уже имеется преступное прошлое. Она был судим за покушение на получение взятки.

Сейчас следственный комитет возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления «Служебный подлог». Расследование продолжается.

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