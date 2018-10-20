Хоккейная «Лада» завершила выездную серию победой над «Торосом»
В пятницу, 19 октября, в Нефтекамске хоккеисты тольяттинской «Лады» встретились с «Торосом» в матче ВХЛ. Матч оказался интригующим до самого финала.
Первая половина игры не отличилась яркими моментами, команды присматривались друг к другу. Зато активное начало второго периода принесло тольяттинцам две заброшенные шайбы.
Однако хозяева льда собрались и начали жестко атаковать, усилили натиск. В третьем периоде эта тактика принесла «Торосу» две шайбы. Счет сравнялся- 2:2.
В оставшиеся минуты хоккеисты «Лдаы» дважды нарушали правила, но сумели сохранить ворота в неприкосновенности.
Для «Лады» игра впервые в сезоне дошла до овертайма. Последнюю точку, а точнее шайбу в матче против «Тороса» поставил Евгений Скачков. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ХК «Лада».
Следующую игру тольяттинцы проведут дома на «Лада-Арене». 23 октября они встретятся с ХК «Барс». Начало матча в 19:00.