В крупном ночном пожаре в Сызрани пострадала 81-летняя пенсионерка и ее спаситель

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-20T12:37:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 октября в Сызрани произошел крупный пожар. Около часа ночи в переулке Школьном загорелся частный дом.

По данным управления МЧС по Самарской области, огонь охватил площадь 120 квадратных метро. На борьбу с огнем приехали 26 пожарных и 8 спецавтомобилей. Пожар был локализован в 1 час 27 минут, в 1 час 36 минут он был потушен. Здание очень сильно пострадало от огня.

Во время пожара в доме находились люди, без пострадавших, к сожалению не обошлось. Как сообщает «КТВ-Луч», от огня пострадала 81-летняя пенсионерка и 42-летний мужчина, который ее спасал. Женщина получила 30% ожогов, ее спаситель 10%.

По данным очевидцев, источник возгорания находился именно в комнате пенсионерки. По данным «КТВ-Лучи». это могла быть свечка или лампада, которые женщина зажигала в память о погибшем внуке. Точную причину пожара сейчас устанавливают специалисты.