Стали известны стартовые составы на матч «Урал» - «Крылья Советов», 20 ноября 2018 года
Футбольные клубы «Урал» и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ в Екатеринбурге. Напомним, что встреча начнется уже менее чем через час — в 15-00 по самарскому времени.
У «Крыльев» в первом матче Миодрага Божовича в качестве главного тренера на поле выйдут те же футболисты, что играли в предыдущем победном матче с «Динамо»: Сергей Рыжиков в воротах; Надсон, Зотов, Рохель, Денисов и Бурлак в обороне; Ланин, Антон и Молло в полузащите; Канунников и Корниленко номинальные нападающие, последний выведет команду на поле с капитанской повязкой.
Евгений Башкиров, оказавшийся недавно в эпицентре скандала, в запасе. Георгий Тигиев в заявку на игру не попал.
Состав «Урала» выглядит следующим образом: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.
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