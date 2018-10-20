Стали известны стартовые составы на матч «Урал» - «Крылья Советов», 20 ноября 2018 года

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-20T13:25:47+03:00

«Урал» и «Крылья Советов» огласили заявки на игру, которая начнется в 15-00 по самарскому времени

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Футбольные клубы «Урал» и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ в Екатеринбурге. Напомним, что встреча начнется уже менее чем через час — в 15-00 по самарскому времени.

У «Крыльев» в первом матче Миодрага Божовича в качестве главного тренера на поле выйдут те же футболисты, что играли в предыдущем победном матче с «Динамо»: Сергей Рыжиков в воротах; Надсон, Зотов, Рохель, Денисов и Бурлак в обороне; Ланин, Антон и Молло в полузащите; Канунников и Корниленко номинальные нападающие, последний выведет команду на поле с капитанской повязкой.

Евгений Башкиров, оказавшийся недавно в эпицентре скандала, в запасе. Георгий Тигиев в заявку на игру не попал.

Состав «Урала» выглядит следующим образом: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.

Следите за игрой в прямой трансляции на «КП-Самара».