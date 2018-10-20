Самарский аэропорт «Курумоч» предлагают назвать в честь Владимира Ленина
В Самаре продолжают выбирать название для международного аэропорта «Курумоч». Один из вариантов, назвать его в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. С такой инициативой выступили самарские коммунисты. О чем они еще раз напомнили в субботу, 20 октября, на митинге против депутатов, поддержавших повышение пенсионного возраста.
- Раз есть такая инициатива, то мы предлагаем дать нашему аэропорту имя Владимира Ильича Ленина, - отметили в самарском отделении КПРФ.
Свое предложение коммунисты объяснили тем, что вождь мирового пролетариата какое-то время жил в Самаре, тогда еще в Куйбышеве, и что неоценимый вклад Ленина в историю страны должен быть отмечен в нашем городе.
Инициативу уже поддержали некоторые жители города, поставив за название свои подписи. Предложение с этими подписями было отправлено в Общественную палату Самарской области.
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