В Самаре из-за бесхозной сумки перекрыли улицу Полевую

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-20T15:59:06+03:00

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Около 8 часов утра в субботу, 20 октября, на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина произошел транспортный коллапс. Встали трамваи и машины. Об этом «Комсомольской правде — Самара» рассказали очевидцы.

Потом подъехали машины полиции, скорой помощи и пожарные. Несколько часов там были, - рассказывают очевидцы. Люди стояли на остановках, ждали транспорт, возмущались. Но трамваи и автобусы по Полевой не ходили, так как дорогу перекрыли полицейские от проспекта Ленина в направлении Волги.

Как позже сообщили «КП-Самара» в управлении МВД по Самарской области, виной всему оказалась бесхозная сумка.

- Опасность для людей не подтвердилась. Это была обычная потерянная вещь, - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД

Около часа дня улицу Полевую открыли для движения. Работа транспорта возобновилась.