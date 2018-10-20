2018-10-20T18:00:37+03:00
Общество

В Роскосмосе выяснили причины аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», изготовленной в Самаре

В конце месяца все предприятия ракетно-космической отрасли получат рекомендации, которые помогут не повторить подобного ЧП
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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На этой неделе в головном научно-исследовательском институте ракетно-космической отрасли РоссииЦНИИмаш состоялось очередное заседание аварийной комиссии по крушению ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Авария произошла 11 октября при запуске. Сразу начались масштабные проверки. Комиссия Роскосмоса приезжала в Самару в РКЦ «Прогресс», где была изготовлена ракета-носитель «Союз-ФГ». Там, госкомиссия начала прорабатывать версии аварии, одна из которых ошибка при монтаже конструкции.

20 октября, члены аварийной комиссии после детального анализа одобрили предварительный отчёт о причинах аварии.

Теперь они приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем.

- Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов, - отмечается на сайте Роскосмоса.

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