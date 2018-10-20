2018-10-20T19:09:33+03:00
Происшествия

В Самаре столкнулись «Лада Гранта» и «Шкода», пострадали девушка и 4-летний ребенок

Ребенок находился в машине без автокресла
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В субботу, 20 октября, около 11 часов в Самаре в Зубчаниновке произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД по Самарской области.

Водитель 1955-го года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по улице Краснопресненской со стороны улицы Чекистов в сторону улицы Архитектурной.

По данным полиции, он не уступил дорогу автомобилю «Шкода» под управлением 31-летнего водителя, который двигался по улице Невского.

Фото последствий аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

В результате аварии пострадали два пассажира отечественной легковушки: девушка 19-лет и четырехлетний ребенок. Оба пассажира находились на заднем сидении машины. Как уточнили в региональном управлении МВД, ребенок был пристегнут ремнем безопасности, но находился в автомобиле без удерживающего устройства. Оба пострадавших были госпитализированы.

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