2018-10-20T20:22:12+03:00
Спорт

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завоевала «Кубок Кремля»

В прошлом году тольяттинская спортсменка дошла до финала Кубка
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: kremlincup.ruФото: kremlincup.ru
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В субботу, 20 октября, на центральном корте «Олимпийского» завершился турнира «ВТБ Кубок Кремля». В финале сошлись российская спортсменка Дарья Касаткина и теннисистка из Туниса Онс Жабер. Тольяттинка обыграла соперницу в трех сетах – 2/6, 7/6 (7-3), 6/4.

Таким образом Дарья Касаткина стала обладательницей «Кубка Кремля» к которому стремилась не первый год.

Напомним, в прошлом году Касаткина стала финалисткой Кубка Кремля. Тогда его завоевала Юлия Гёргес. В этом году она не участвовала в турнире.

На этой церемонии награждения Дарья Касаткина поблагодарила свою команду, особенно своего тренера Филиппа Дехаса.

- Я помню, как ровно 10 лет назад я маленькой девчонкой приезжала на турнир «Кубок Кремля» и мечтала когда-нибудь стоять на корте с этим кубком, и вот я здесь», – приводит слова победительницы пресс-служба турнира.

Стоит отметить, что эта победа на «Кубке Кремля» дала право Касаткиной квалифицироваться на Итоговый турнир WTA в Сингапуре в качестве первой запасной.

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