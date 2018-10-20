В Самаре появится высшая школа шеф-поваров

СЕГОДНЯ 22:07 2018-10-20T22:07:33+03:00

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В Самарской области появится высшее профессиональное образование для шеф-поваров и управляющих ресторанами. Об этом в пятницу, 19 октября, на церемонии вручения первой самарской премии «Ресторан года» рассказал руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства Экономического развития Самарской области Алексей Сафронов.

На чемпионате мира 2018 года мы столкнулись с тем, что у нас в отрасли общественного питания существует серьезный кадровый голод: начиная от линейного персонала, заканчивая поварами. Особенно нужны управляющие и шеф-повара. Это штучные специалисты, это люди, которые должны жить рестораном, быть рестораном, - отметил Алексей Сафронов. - В начале октября поднялся вопрос, что нужно организовывать высшую школу, с высшим образованием, где будут готовить таких специалистов, - руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства Экономического развития Самарской области Алексей Сафронов.

Высшая школа поваров и управляющих ресторанами будет открыта на базе одного из самарских вузов. Какого именно, пока не уточняется. Этот вопрос находится на стадии переговоров.

Кроме того, в Самарской области планируют создать и свой знак качества для ресторанов, и еще одну премию.

- Важно развивать региональные премии, мы переведем опыт Удмуртской республики на Самарскую область. У нас уже в планах организация самарской региональной премии и плюс организация регионального знака соответствия ресторанов. Пока в проекте мы называем «Самара рекомендует». Он будет агрегировать отзывы на ведущих туристических портлах, совмещать с итогами опросов. Это будет такой народный знак качества. И естественно мы будем учитывать мнение Роспотребнадзора, - отметил Сафронов

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